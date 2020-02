Sullo scooter per le strade del Vomero con dosi di cocaina in tasca: arrestato

I Carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato al Vomero un 26enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga.

I militari – durante un servizio anti droga disposto dal Comando provinciale di Napoli – hanno notato il giovane mentre percorreva via Francesco De Mura a bordo del suo scooter. Fermato e perquisito, nelle sue tasche è stato trovato un contenitore in plastica con all’interno 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6 grammi.

Arrestato, il 26enne è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di gudizio.