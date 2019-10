Spaccio di droga nei pressi del mercatino del Vomero: arrestato ambulante

Sabato mattina gli agenti del Commissariato Vomero, durante un servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi del mercato rionale di via Sergio Abate all’angolo con via Azzi, hanno notato un ambulante che, in cambio di denaro, aveva consegnato una bustina in cellophane ad una persona.

I poliziotti sono intervenuti bloccando il venditore, mentre l’acquirente ha fatto perdere le proprie tracce tra la folla del mercato.

L’uomo è stato trovato in possesso della somma di 190 euro, di un pezzo solido di hashish di circa 4 grammi nascosto sotto il banco vendita e di 8 grammi di marijuana nel vano portaoggetti del proprio furgone.

Il 28enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato pertanto arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.