Terrore al Vomero: si avvicina alla sua ex con una bottiglia di benzina

Un 43enne è stato arrestato, al Vomero, perché ritenuto responsabile del reato di stalking. La polizia è intervenuta ieri intorno alle 20 in via Torrione San Martino, dove una donna poco prima stava per essere aggredita.

Un uomo le si era avvicinato con tra le mani una bottiglia contenente benzina: si trattava del suo ex compagno, dal quale si era separata ormai da diversi mesi. Erano stati alcuni passanti, intervenuti in difesa della donna, a chiamare le forze dell'ordine.

Gli agenti hanno ricostruito la vicenda, scoprendo che da tempo la donna era stata presa di mira con ripetute telefonate e minacce. Successivamente hanno rintracciato l'uomo che aveva ancora, nel suo appartamento, la bottiglia di benzina. Arrestato, si trova ora ai domiciliari.