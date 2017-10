Trova la sua amante su un sito per escort e la lascia: inizia l'incubo per un noto professionista

Tra un professionista del Vomero e una 49enne, già nota alle forze dell'ordine, era nata una relazione extraconiugale. Il legame è durato più di un anno, fino a quando l’uomo si è messo a curiosare in rete sulla sua amante e ha scoperto che era presente su un sito di annunci escort.

L'uomo ha perciò deciso di troncare la relazione, ma la donna non ha accettato e lo ha iniziato a minacciare: "Se mi lasci dirò tutto a tua moglie", seguito da "Mando miei parenti legati alla malavita".

La richiesta della donna era di 1200 euro al mese, oltre a spese varie, come la ristrutturazione dell’appartamento e l’acquisto di mobili. Dopo circa un anno di versamenti l’uomo è riuscito a far scendere la cifra da versare a 800 euro al mese, ma ad ogni ritardo ricominciavano le minacce. La vittima ha dovuto sborsare circa 70mila euro, prima di rivolgersi ai carabinieri del Vomero, che hano bloccato la donna arrestandola per estorsione.