"Aggressione omofoba in Floridiana": la denuncia di Non Una Di Meno

L'associazione Non Una Di Meno Napoli denuncia un'aggressione omofoba avvenuta in Villa Floridiana ai danni di un ragazzo di 16 anni.

"Ero in compagnia di mio cugino, stavamo uscendo dalla Floridiana, quando sul viale principale incrociamo un ragazzo sulla trentina, che senza nessun tipo di interazione, inizia ad insultarmi per la mia camicia, poi mi dà del ric...one", spiega il giovane.

"Io non gli do retta, non rispondo perché la mia camicia è favolosa, e continuo a camminare. Lo str.... però mi raggiunge e con uno schiaffo seguito da un pugno, mi manda a terra e inizia a colpirmi ripetutamente con calci mentre urlava 'Tu non sai chi sono io, ti sparo e ti faccio morire qua terra'. Tutto questo davanti a delle persone che non intervengono. A quel punto mi intima di andarmene e così faccio, sperando che mio cugino sia lontano, si sia salvato almeno lui".

"Non Una Di Meno Napoli ribadisce oggi ancor più forte il suo carattere antifascista, antirazzista e antisessista - rende noto l'assemblea transfemminista Non Una Di Meno Napoli - . Sentiamo il bisogno di leggere in una prospettiva di più ampio margine, non resteremo zitte, non resteremo a casa, ci riprendiamo ogni giorno lo spazio, le strade, indecorose più di prima".