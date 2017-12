“Vattene da qui”: banda accoltella 15enne al Vomero

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nella serata di ieri al Vomero, in via Merliani. Era lì nel pieno della movida del quartiere in compagnia di quattro amici, quando alcuni ragazzi col volto coperto da cappelli e scaldacollo si sono rivolti a lui intimandogli di allontanarsi dalla zona.

Il ragazzo ha reagito, ed un elemento del gruppo lo ha accoltellato per poi allontanarsi immediatamente.

Tornato a casa, il 15enne è stato condotto in ospedale dal padre, quindi al Cardarelli sottoposto in Chirurgia d'urgenza ad un intervento per un pneumotorace. Si trova al momento sotto osservazione.

La polizia, informata del fatto dalla direzione sanitaria dell'ospedale, ha avviato immediatamente le indagini. Si stanno controllando le telecamere di sorveglianza della zona per capire se è stato registrato l'accaduto.