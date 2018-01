Vomero, apre il primo "Ruin Pub" napoletano

Apre al Vomero in via Mattia Preti 27 il Ruin Pub. Il locale offre in un ambiente dinamico e innovativo, eventi, musica, sala bar, giochi da tavolo, cineforum.

"Stili diversi, colori e progetti creativi offrono un ambiente nuovo che ti farà assaporare un contesto eccentrico", scrivono i gestori del locale su Facebook. I ruins pub (pub in rovina) sono molto noti in Ungheria ed in particolare a Budapest e si caratterizzano per uno stile eccentrico e creativo.