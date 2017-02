Illecita esposizione di generi alimentari: sequestrati e distrutti 350 kg di frutta e verdura

Continua l'attività di contrasto all'illecita esposizione di merce alimentare agli agenti atmosferici ed inquinanti intrapresa dalla Polizia Municipale di Napoli.

Gli agenti dell'Unità Operativa Vomero/Arenella, nel corso delle operazioni di controllo, hanno sequestrato e poi distrutto, a mezzo di compattatori ASIA, 350kg di frutta e verdura esposti e venduti all’aria aperta in base all'O.S. 1343/2006, che vieta l'esposizione all'aria aperta di alimenti sfusi o confezionati e bottiglie contenenti liquidi alimentari, oltre all’abusiva occupazione di suolo pubblico, per la Legge Regionale 1/2014 recante la "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale".

Le strade interessate al controllo sono state quelle a ridosso del Rione Alto e della Zona Ospedaliera, in particolare via S. Freud, via R. Calvanico, Piazzetta Totò, via M. Pietravalle, via D. Fontana/via A. Rocco, via G. Palermo.

Nei prossimi giorni saranno controllate anche altre strade del territorio cittadino.