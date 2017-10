Lui il palo, lei entrava nelle case: fermata coppia di giovani ladri

Stavano svaligiando un appartamento in via Croce Rossa, al Rione Alto. Lui, un senegalese residente a Crotone di 26 anni, faceva il palo; lei, 23enne di San Giorgio a Cremano, rovistava in casa alla ricerca di oggetti di valore.

Ad avvertire i carabinieri sono stati alcuni vicini, i quali avevano notato l'effrazione nell'appartamento al piano terra. La coppia aveva forzato l'inferriata all'esterno del portoncino e poi aperto quest'ultimo con un taglio circolare nel vetro.

Fermati, i due sono stati perquisiti. Il ragazzo aveva cacciavite e pinze, mentre all'esterno erano già stati messi da parte alcuni mobili che avrebbero portato via. Accusati di furto, sono stati condotti nei carceri di Pozzuoli e Poggioreale.