Auto in equilibrio su un mattone senza ruote: ladri in azione al Vomero

“I ladri di ruote tornano in azione. A via Cilea un cittadino è stato derubato degli pneumatici dell'auto: al mattino si è ritrovato la sua Fiat 500 in equilibrio su un mattone. La solita sporca pratica messa in atto da questi vili di criminali che scendono di casa la notte per arrecare danni alle persone oneste. Purtroppo non è la prima volta che in zona accadono questi fenomeni. E l’impressione è che, se non si mette un freno, possano capitare ancora di più in queste ultime settimane di ferie”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

“Le ruote – aggiunge Borrelli – sono merce facilmente rivendibile al mercato nero. Sono oggetti ‘facili’ da portar via per questi criminali. Ecco perché serve maggiore attenzione. Chiediamo alle forze dell’ordine una serie di controlli nelle ore notturne per intercettare e fermare i delinquenti. I cittadini che parcheggiano l’automobile in strada hanno tutto il diritto di ritrovarla nelle stesse condizioni in cui l’hanno lasciata”.