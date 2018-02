Via Domenico Fontana, lavori per il rifacimento della sede stradale

Inizieranno lunedí 12 febbraio i lavori di rifacimento dell’intera sede stradale in via Domenico Fontana, da Piazza Muzii alla confluenza con Via Bernardo Cavallino.

"L'intervento, che sarà realizzato dalla Open Fiber, é stato fortemente voluto dalla Municipalità che ha spinto affinché le opere venissero progettate e realizzate sull'intera carreggiata stradale, in decine di incontri tenuti con tutti i soggetti coinvolti ed a fronte di numerosi sopralluoghi nel corso dei quali sono stati affrontati tutti i problemi legati alla necessità di coordinare 10 soggetti differenti. Ci scusiamo per i disagi che saranno arrecati alla circolazione stradale per la durata dei lavori che, presumibilmente, dureranno fino ai primi di marzo, periodo durante il quale su Via Domenico Fontana sarà istituito un senso unico a salire", spiega il Presidente della V Municipalità Paolo De Luca.