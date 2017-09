"Sere fa mio padre è stato vittima di una truffa "dello specchietto" in via E. A. Mario all'Arenella. Abbiamo ragione di ritenere che si stia aggirando in zona per perpetrare ripetutamente simili raggiri e vorremmo così informare e mettere in guardia i cittadini della zona su questa situazione", è il messaggio che ci è arrivato da una lettrice di NapoliToday.