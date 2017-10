Tenta di incassare assegno contraffatto: arrestato alle Poste

I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato un incensurato 33enne di Napoli, che in un ufficio postale in via Jannelli aveva cercato di incassare un assegno dell’importo di 1.065 euro.

I militari dell'Arma sono intervenuti d’urgenza sul posto bloccandolo e accertando che il titolo di credito era stato completamente contraffatto a suo favore.

L’arrestato è ora in attesa di rito direttissimo.