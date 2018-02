Immobilizza lo zio con uno spray al peperoncino per i soldi degli alcolici: arrestato

I Carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno arrestato un 34enne già noto alle forze dell'ordine.

I militari dell'Arma sono intervenuti d’urgenza in via dell’Eremo ai Camaldoli, mentre il predetto stava aggredendo lo zio 66enne per estorcergli del denaro per l’acquisto di alcolici, riuscendo a immobilizzarlo solo dopo breve colluttazione, anche con l’utilizzo del dissuasore spray "oleoresina di capsicum".

L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria.