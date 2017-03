Sullo scooter senza assicurazione: fermato, aggredisce i Carabinieri

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, all'Arenella, hanno intimato l’“alt” ad un 27enne napoletano già noto alle forze dell'ordine mentre era alla guida del suo scooter di proprietà di una familiare, a cui lo aveva chiesto in prestito.

Dopo che il giovane non si è fermato e ha anzi accelerato, ha avuto inizio l’inseguimento, che si è concluso sulla Tangenziale dopo qualche centinaio di metri, quando il 27enne ha cessato la corsa e ha parcheggiato lo scooter, prima di aggredire i militari dell'Arma per evitare i controlli sul mezzo su cui viaggiava, risultato sprovvisto di copertura assicurativa e quindi sottoposto a sequestro.

Il ragazzo è stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali e tradotto ai domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.

Il 27enne era stato fermato e controllato 2 ore prima dagli stessi Carabinieri motociclisti e da agenti della Polizia Municipale di Napoli, impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio, ed era stato sorpreso alla guida di un altro scooter, anche questo non assicurato, che per giunta stava guidando essendo in possesso di una patente di categoria diversa da quella prevista dal codice della strada.

Alla seconda occasione era quindi fuggito tentando di evitare un altro sequestro.