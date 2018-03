Arrestati due rapinatori seriali: decisivo il tatuaggio

Due rapinatori seriali di 39 e 51 anni sono stati arrestati al Vomero e all'Arenella, Sono ritenuti responsabili di tre rapine riuscite e una tentata. Decisivo per risalire ai malviventi un tatuaggio sulla mano destra di uno dei due rapinatori, che combaciava con le riprese dei sistemi di videosorveglianza, registrate in uno dei luoghi in cui si è consumata una delle rapine.

Il "tatuato" è stato fermato dai carabinieri nelle vicinanze di piazza Medaglie d’oro.