Piazza Medaglie d'Oro, rapina in banca: pistola puntata contro il direttore

1 / 2

continua →

Un colpo in banca è stato sventato nel primo pomeriggio in Piazza Medaglie d'Oro all'Arenella.

Cinque malviventi, praticando un buco nel pavimento, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito collinare. I rapinatori, tutti vestiti di bianco, hanno minacciato con una pistola il direttore della banca, ordinandogli di aprire il bancomat.

Pronto l'intervento degli agenti dell'U.P.G. della Questura di Napoli, che coordinati dal primo dirigente Michele Spina, hanno circondato l'edificio per poi penetrare nella banca attraverso una porta in ferro, mettendo così in fuga i banditi che non sono riusciti a portare a termine il loro disegno criminoso.

Non ci sono feriti.