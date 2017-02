Contrasto alla vendita di alcolici a minori, sanzioni al Vomero

Nelle ore notturne dello scorso fine settimana, l'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale di Napoli ha effettuato un' operazione di contrasto della vendita di alcolici a minori nelle zone della movida del quartiere Vomero.

Gli agenti, dislocati nei luoghi di ritrovo dei giovanissimi, hanno scovato i minorenni intenti a consumare sostanze alcoliche.

Durante i controlli effettuati con agenti in abiti civili che si mescolavano alla folla degli avventori dei locali, in piazza Medaglie d’Oro sono stati sorpresi 5 minori a consumare alcolici.

I giovani avevano acquistato le bevande presso una paninoteca in piazza, già verbalizzata in passato perchè sorpresa a vendere birra a minorenni.

Per il titolare è scattato un verbale di 333 euro ai sensi dell'art. 14 ter D. Lgs. 125\01, con segnalazione alla Prefettura, per valutare l'emissione della sanzione accessoria della chiusura temporanea, e alla Polizia Amministrativa, per valutare il comportamento sconveniente del titolare in danno dei clienti minori d'età reiterato nel tempo e quindi i requisiti per i titoli autorizzativi.

I ragazzi, tutti compresi tra i 16 e 18 anni, segnalati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, sono stati affidati ai genitori, diffidati a vigilare sui comportamenti dei figli.