Scuola Piscicelli, riprendono le lezioni dopo gli interventi di disinfezione

Sono riprese alle 9,00 di questa mattina le attività didattiche presso la Scuola Piscicelli di Napoli, dopo il caso di meningite che ha coinvolto un'insegnante.

Sono stati eseguiti gli interventi di disinfezione all'interno dell'istituto scolastico collinare, con successiva areazione e lavaggio dei locali e degli arredi.

Intanto dal pomeriggio di martedì è disponibile il vaccino presso il Centro Vaccinale dell'Asl Napoli 1 Centro in via Recco per i soggetti che necessitino di praticarlo.

Le condizioni dell'insegnante

Restano stazionarie, anche se gravi, le condizioni dell'insegnante ricoverata per meningite meningococcica di tipo B al Cotugno. La prognosi non è stata ancora sciolta. La docente è in reparto e non in rianimazione. La meningite che ha colpito la donna, comunque, è di tipo batterico da haemophilus e non virale.

La situazione dunque non desta particolare preoccupazione per quanto concerne i possibili contagi (l'emophilus è ricompreso nel vaccino esavalente, obbligatorio per i nuovi nati dal 2017).