Lavori sulla rete idrica, stop all'erogazione dell'acqua all'Arenella

Abc Napoli informa che, nell’ambito dei piani di miglioramento continuo del sistema acquedottistico, sarà necessario eseguire un importante intervento di potenziamento della rete idrica in via Elio Vittorini.

I lavori, non rinviabili, inizieranno alle ore 10:00 e termineranno alle ore 18.00 di mercoledì 12 aprile 2017 e pertanto sarà necessario sospendere la fornitura idrica nelle seguenti strade:

· via San Gennaro ad Antignano

· via Conte della Cerra

· via Salvator Rosa (nel tratto compreso tra Salita Arenella e Piazza Mazzini)

· via Girolamo Santacroce (nel tratto compreso tra via Salvator Rosa e il ponte di Salita Cacciottoli)

Per tutta la durata dell’intervento potrebbero verificarsi fenomeni puntuali di riduzione di pressione, con probabile disalimentazione dei piani alti e medio alti nel quartiere Avvocata.

Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni, fenomeni di torbiditá. Basterá far scorrere per qualche minuto l’acqua - informa Abc - per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.