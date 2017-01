Insetti nella pasta per i bambini dell’asilo: scatta la denuncia

“Dopo le polemiche e le proteste, ora c’è anche una denuncia presentata alla polizia da uno dei genitori che, nel controllare i pasti serviti ai bambini di una scuola materna all’Arenella, ha trovato un insetto nella pasta. Pochi giorni fa, un altro caso del genere”. A raccontarlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale di Napoli, Marco Gaudini.

"A questo punto il Comune e l’Asl devono andare al di là dell’indagine interna e dei controlli che sono stati avviati perché non basta rassicurare i genitori sul fatto che quegli insetti non sono pericolosi per la salute, ma bisogna assolutamente evitare che si ripetano cose del genere. È necessario un controllo capillare su tutta la filiera, da quando si cominciano a preparare i pasti fino a quando vengono serviti ai bambini perché non è accettabile che in una mensa scolastica ci si ritrovi a dover fare i conti con insetti nei pasti, così come è assurdo che siano stati serviti pasti “normali” a un bambino malato di celiachia".