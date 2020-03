Arenella, raid alla Municipalità in via Gigante: trafugati alcuni pc

Raid alla V Municipalità di Napoli, presso la sede di via Giacinto Gigante, nel quartiere Arenella nella notte tra lunedì e martedì. A denunciare l'accaduto è stato il presidente Paolo De Luca.

"Stanotte, ignoti balordi hanno saccheggiato la sede della Municipalità di via Giacinto Gigante. Trafugati alcuni PC, piccoli strumenti di lavoro del nostro personale e danneggiate parti della struttura. Un danno economico lieve, un danno notevole per i nostri lavoratori e le loro possibilità organizzative. A chi ha commesso questo ignobile gesto, il mio augurio di trovare la via dell'umanità e dignità perdute. Ai nostri dipendenti la mia vicinanza insieme alla Giunta e l’intero Consiglio Municipale. Valuteremo in Giunta come e quali rimedi approntare all'accaduto", afferma il numero uno della municipalità collinare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.