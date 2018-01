Vomero, cardellini nascosti nel sottoscala: denunciato

I Carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli con l’ausilio di personale della Lipu hanno denunciato un 48enne del Vomero.

L'uomo in un sottoscala di via Saverio Altamura teneva 12 cardellini del genere “carduelis carduelis”, 4 dei quali destinati a divenire richiami vivi per l’uccellagione sul campo.

Gli animali sono stati sequestrati e affidati in custodia ad un centro recupero animali.