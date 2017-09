Imponeva a un imprenditore l’acquisto di magliette: arrestato

I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia Stella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare per tentate estorsioni e per estorsione aggravate da finalità mafiose emessa dal gip di Napoli su richiesta della d.d.a. partenopea a carico di un 45enne di Poggioreale.

Negli ultimi tre mesi si era presentato a volto scoperto e alla guida del suo scooter per ben tre volte in un cantiere per la ristrutturazione e manutenzione di un condominio all'Arenella. Le prime due volte il titolare non era presente. Tornando e presentandosi come emissario del clan operante sulla zona, aveva costretto il professionista ad acquistare per 100 euro alcune magliette di scarsa fattura e qualità e di taglia spropositata in relazione alla corporatura degli operai.

I carabinieri lo hanno localizzato a Scampia. Ora l'uomo è nel carcere di Secondigliano.