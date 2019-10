Sabato di sangue al Vomero, accoltellato giovane

Sabato di sangue in via Scarlatti, un 17enne incensurato di Miano è stato ferito con una coltellata ad una spalla, secondo quanto trapela durante una rissa. È stato trasportato in ambulanza al Cardarelli ma non è grave.

Indagini dei Carabinieri della compagnia Vomero.

Tanti i giovani presenti in strada in una delle zone della movida più frequentate. I residenti, esasperati, chiedono un maggiore presidio delle forze dell'ordine nella zona e annunciano presidi in via Scarlatti nel prossimo weekend.